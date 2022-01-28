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Украина ожидает от США 45 самолетов с военной помощью

15:14
  • пятница
  • 28 января 2022

Это в том числе стрелковое оружие и противотанковые средства

Как пишет в пятницу РБК-Украина со ссылкой на источник, Соединенные Штаты передадут Киеву военную помощь 45 авиарейсами.
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"Начались поставки дополнительной материально-технической помощи от США на сумму 200 миллионов долларов с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов", - рассказал собеседник издания.

Уточняется, что включает в себя американская помощь противотанковые средства, боеприпасы, стрелковое оружие.

Кроме того, Украина получит материально-техническую помощь от Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Возможны поставки из ФРГ, Нидерландов, Чехии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит "международную военную помощь".

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