В Софии назвали число военных США на территории Болгарии

По договору оно может достигать 5 тысяч

На территории Болгарии в настоящее время находятся 206 американских рейнджеров. Военнослужащие США обеспечены соответствущим вооружением и военной техникой, сообщил депутатам болгарского парламента министр обороны Стефан Янев.

Рейнджеры ВС США, по словам главы Минобороны, принимают участие в совместных учениях с болгарской армией. Маневры продлятся до конца июня. Янев напомнил депутатам про Договор о сотрудничестве в области обороны между Софией и Вашингтоном от 2006 года. В соответствии с соглашением, на болгарской территории могут находиться не более 2,5 тысячи американских рейнджеров. Однако во время ротации личного состава их количество может достигать 5 тысяч человек на срок не более 90 дней, передает ТАСС.

Ранее на Западе заявили, что рассматривают возможность наращивания сил НАТО в странах Восточной Европы из-за ситуации вокруг Украины. В числе стран, куда может быть направлен дополнительный контингент, называлась Болгария.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram