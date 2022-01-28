Германия объявила российского дипломата персоной нон грата

В Берлине обвинили сотрудника консульства России в шпионаже

Правительство Германии объявило нежелательной персоной одного из сотрудников российского консульства. Об этом в пятницу, 28 января, пишут средства массовой информации ФРГ.

По сведениям журналистов, сотрудника консульства России в Мюнхене выслали из Германии в связи с подозрениями в шпионаже.

Как пишет Spiegel, дипломат якобы является сотрудником российской Службы внешней разведки. По данным СМИ, россиянина задержали в рамках расследования в отношении другого гражданина России Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ и о задержании которого стало известно в 2021 году.

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу. В Кремле заявили, что ничего не знают о задержаниях в Германии по обвинению в передаче СВР секретных сведений.

В декабре 2021 года Москва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ. Таким образом Россия ответила на высылку из Германии двух российских дипломатов – в Берлине это связали с приговором суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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