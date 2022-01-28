Власти России пообещали продолжить поддержку жителей Донбасса

Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу с 2014 года

Россия и дальше продолжит оказывать поддержку и помощь жителям Донбасса. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Дипломат заверил, что Москва будет помогать жителям Донбасса, "испытывающим на себе все тяготы и лишения длящейся восьмой год гражданской войны киевского режима против мирного населения юго-востока Украины".

Руденко напомнил, что Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу Донбасса практически с первых месяцев вооруженной агрессии украинских националистов, которые пришли к власти в Киеве в феврале 2014 года. В регион регулярно отправляются гуманитарные конвои с продуктами, лекарствами, игрушками.

Это имеет особую актуальность в условиях введенной Киевом экономической и транспортной блокады юго-востока Украины, цитирует представителя российского МИД "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов от "Единой России" о поставках современного оружия Россией самопровозглашенным республикам Донбасса подчеркивает остроту сложившейся ситуации. По мнению представителя Кремля, подобные предложения говорят о том, что граждане России и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram