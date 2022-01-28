В Госдуме снова закроют столовую

Произойдет это уже 31 января
Первый замглавы комиссии Государственной думы по регламенту Татьяна Дьяконова сообщила ТАСС, что с 31 января в здании нижней палаты парламента будет приостановлена работа буфетов и столовой.
"Решение о временном закрытии столовых и буфетов в здании Госдумы связано с тем, что в ближайшие две недели депутаты работают в регионах, проходят региональные недели", - уточнила Дьяконова.
Она добавила при этом, что учитывается и ситуация с распространением коронавируса.
Неделя пленарных заседаний в Госдуме начнется 14 февраля.
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