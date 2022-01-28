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В Госдуме снова закроют столовую

15:55
  • пятница
  • 28 января 2022

Произойдет это уже 31 января

Первый замглавы комиссии Государственной думы по регламенту Татьяна Дьяконова сообщила ТАСС, что с 31 января в здании нижней палаты парламента будет приостановлена работа буфетов и столовой.
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"Решение о временном закрытии столовых и буфетов в здании Госдумы связано с тем, что в ближайшие две недели депутаты работают в регионах, проходят региональные недели", - уточнила Дьяконова.

Она добавила при этом, что учитывается и ситуация с распространением коронавируса.

Неделя пленарных заседаний в Госдуме начнется 14 февраля.

За минувшие сутки в России выявили 98040 случаев COVID-19. Госпитализировано 14046 пациентов.

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