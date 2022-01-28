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"Год начался бурно": Стас Михайлов перенес операцию

16:07
  • пятница
  • 28 января 2022

52-летнему артисту удалили аппендикс

Певец Стас Михайлов перенес операцию. 52-летнему артисту удалили аппендикс. Об этом пишет "Стархит".

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Певца экстренно госпитализировали на прошлой неделе. Вскоре поклонники забили тревогу, ведь артист пропал на долгое время. Как оказалось, ему понадобилась операция.

"Человек не застрахован от того, что может попасть в больницу. Вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади", — рассказал Михайлов на видео, которое опубликовала его жена Инна.

Певец отметил, что его семья никуда не пропадала: "Просто год начался бурно". Михайлов поблагодарил врачей за работу.

Инна подчеркнула, что поводов для беспокойств уже нет. "Любимчики, уже все позади, слава Богу! Наш Стас снова с нами, чувствует себя отлично. Сегодня сняли швы", — поделилась Инна.

Ранее Михайлов признался, что свои песни посвящает Инне. Артист рассказал, какой должна быть женщина, чтобы в честь нее хотелось написать музыку.

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