"Год начался бурно": Стас Михайлов перенес операцию

52-летнему артисту удалили аппендикс

Певец Стас Михайлов перенес операцию. 52-летнему артисту удалили аппендикс. Об этом пишет "Стархит".

Певца экстренно госпитализировали на прошлой неделе. Вскоре поклонники забили тревогу, ведь артист пропал на долгое время. Как оказалось, ему понадобилась операция.

"Человек не застрахован от того, что может попасть в больницу. Вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади", — рассказал Михайлов на видео, которое опубликовала его жена Инна.

Певец отметил, что его семья никуда не пропадала: "Просто год начался бурно". Михайлов поблагодарил врачей за работу.

Инна подчеркнула, что поводов для беспокойств уже нет. "Любимчики, уже все позади, слава Богу! Наш Стас снова с нами, чувствует себя отлично. Сегодня сняли швы", — поделилась Инна.

Ранее Михайлов признался, что свои песни посвящает Инне. Артист рассказал, какой должна быть женщина, чтобы в честь нее хотелось написать музыку.

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