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ВВС НАТО отрабатывают ракетные удары на границах Союзного государства

15:51
  • пятница
  • 28 января 2022

Потенциально возможно применение ядерных боеголовок

Негативные и крайне опасные процессы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии нарастают лавинообразно. Идет ускоренная милитаризация стран Восточной Европы, под предлогом мифических "угроз с Востока" наращивается активность сил НАТО, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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"Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства. По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками", - заявил Вольфович после обращения к народу белорусского лидера Александра Лукашенко.

Секретарь Совбеза напомнил, что в приграничные с Белорусией районы в Польше и странах Балтии дополнительно переброшены около 30 тысяч военнослужащих. При том, что на территории этих государств уже расквартированы более 10 тысяч натовских военных, передает агентство БелТА.

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