ВВС НАТО отрабатывают ракетные удары на границах Союзного государства

Потенциально возможно применение ядерных боеголовок

Негативные и крайне опасные процессы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии нарастают лавинообразно. Идет ускоренная милитаризация стран Восточной Европы, под предлогом мифических "угроз с Востока" наращивается активность сил НАТО, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства. По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками", - заявил Вольфович после обращения к народу белорусского лидера Александра Лукашенко.

Секретарь Совбеза напомнил, что в приграничные с Белорусией районы в Польше и странах Балтии дополнительно переброшены около 30 тысяч военнослужащих. При том, что на территории этих государств уже расквартированы более 10 тысяч натовских военных, передает агентство БелТА.

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