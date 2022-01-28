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В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей

15:54
  • пятница
  • 28 января 2022

Статистику привела ГИБДД

Как сообщили в Telegram столичной ГИБДД, в 2021 году в Москве снизилось число погибших в ДТП с участием пьяных водителей.
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"По итогам года число погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось более чем на 20% - 60 человек. Раненых - на 3,6%, 563 человека", - сказано в сообщении.

Уточняется, что всего за год в городе произошло 444 ДТП с участием пьяных автомобилистов.

При этом было пресечено более 25 тысяч случаев управления авто в пьяном виде. За год проведено более 200 целенаправленных профилактических рейдов.

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