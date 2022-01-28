Столичный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве

Ужесточение ограничений будет иметь негативный эффект

Необходимости в введении новых антикоронавирусных ограничений в Москве нет, поскольку уже действующие меры позволяют держать ситуацию под контролем. Так считает бизнес-сообщество столицы.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти сети "Азбука вкуса" Андрея Чурсина, существующие меры работают, они эффективны, и больше никаких ограничений не требуется. Он отметил, что на предприятиях торговой сети ограничения соблюдают все сотрудники и посетители. В магазинах бесплатно раздают маски, перчатки и установлены санитайзеры.

"Ограничения все соблюдают, мы стараемся доносить до наших покупателей и нашего персонала необходимость соблюдения требований и распоряжений правительства Москвы и Роспотребнадзора, соблюдения антиковидных мероприятий по сокращению числа заболевших", - подчеркнул Чурсин.

С тем, что действующих мер достаточно, согласен и владелец ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев. Он считает, что ужесточение мер принесет ресторанам новые убытки. Такого же мнения придерживается ресторатор Вячеслав Мартыненко.

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