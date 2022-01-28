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Сергея Зверева оштрафовали на 20 тысяч рублей

16:10
  • пятница
  • 28 января 2022

Решение принял Тверской суд Москвы

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина сообщила о штрафе шоумену и стилисту Сергею Звереву.
Как живет сын Сергея Зверева

"Суд назначил штраф 20 тысяч рублей", - приводит ее слова РИА "Новости".

Уточняется, что штраф выписан за "непредоставление или неопубликование сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов".

Зверев принимал участие в выборах в Государственную думу от Бурятии, но проиграл. Сам он писал в соцсетях, что считает обвинения неправомерными.

Ранее стало известно, что приемный сын стилиста на месяц ушел в Борисоглебский монастырь из-за обидного интервью его отца. Зверев обвинил жену сына в криминальном прошлом.

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