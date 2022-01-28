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Власти озвучили свежие данные по уровню коллективного иммунитета

16:22
  • пятница
  • 28 января 2022

Вакцинация полного цикла в стране пройдена 79 269 115 раз

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране не изменился.
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"По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла - 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Быстрее всего уровень коллективного иммунитета снижается в Ненецком автономном округе, а также в Чечне и Москве.

По состоянию на прошлую пятницу, полный цикл вакцинации в России прошли 78,06 миллиона раз.

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