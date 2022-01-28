Путин и Макрон обсудили ответы Запада на предложения России по безопасности

В ответах США и НАТО не были учтены принципиальные озабоченности Москвы
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главными темами стали коронавирус, Украина, иранская ядерная программа и безопасность в Европе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин во время беседы с Макроном отметил, что в американском и натовском ответах на предложения России по гарантиям безопасности не были учтены принципиальные озабоченности Москвы: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.
"Проигнорирован и ключевой вопрос — как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", — говорится в сообщении на сайте президента России.
Лидеры России и Франции договорились продолжить российско-французский диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram