Ми-8 совершил жесткую посадку на лед в Ульяновской области

Произошла техническая неисправность

В Ульяновской области вертолет Ми-8 Министерства обороны совершил жесткую посадку на лед Волги, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Всего на борту находились два человека. В результате жесткой посадки на лед погибших нет", - уточнил собеседник агентства.

Минобороны подтвердило факт жесткой посадки. По данным ведомства, произошел инцидент в районе населенного пункта Дубки.

По предварительной информации, причиной могла стать техническая неисправность.

ОБНОВЛЕНИЕ (17:11): Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области, еще два члена экипажа пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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