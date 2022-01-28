Между Россией и Китаем откроют новый пункт пропуска

Это мостовой переход длиной 2,2 километра

Заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Алексей Шило сообщил, что в 2022 году между Россией и Китаем может открыться новый пункт пропуска.

"В 2022 году надеемся, что появится новый пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, железнодорожная инфраструктура готова, договорные отношения с владельцем инфраструктуры оформлены, ждем только решения государственных органов", - цитирует замглавы РЖД ТАСС.

Он уточнил, что открытие нового погранперехода поспособствует увеличению роста погрузки.

Длина моста превысит 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. В первую очередь мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути.

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