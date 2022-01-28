ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Между Россией и Китаем откроют новый пункт пропуска

16:51
  • пятница
  • 28 января 2022

Это мостовой переход длиной 2,2 километра

Заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Алексей Шило сообщил, что в 2022 году между Россией и Китаем может открыться новый пункт пропуска.
Путин назвал Китай центром по производству "Спутника V"

"В 2022 году надеемся, что появится новый пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, железнодорожная инфраструктура готова, договорные отношения с владельцем инфраструктуры оформлены, ждем только решения государственных органов", - цитирует замглавы РЖД ТАСС.

Он уточнил, что открытие нового погранперехода поспособствует увеличению роста погрузки.

Длина моста превысит 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. В первую очередь мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Грузовой состав на новом пункте пропуска
Грузовой состав на новом пункте пропуска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.