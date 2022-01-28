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В Челябинской области при пожаре погиб 4-летний мальчик

18:44
  • пятница
  • 28 января 2022

Ранее ребенка находили спящим на обочине дороги, но органы опеки не забрали его из семьи

В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели 4-летнего мальчика во время пожара. Трагедия случилась, когда ребёнок был дома без присмотра взрослых. Возбуждено сразу два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и халатности. Известно, что мать находилась на профилактическом учёте из-за неисполнения своих обязанностей. Прошлым летом этого мальчика обнаружили спящим на обочине дороги. По версии следствия, органы опеки так и не приняли действенных мер в отношении нарушительницы.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Оксенич.

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