Лавров увидел рациональные зерна в ответах Запада по гарантиям безопасности

Однако в целом США и НАТО пытаются навести тень на плетень, отметил глава МИД России

Россия не хочет войны, но наступать на свои интересы не позволит. Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Документы были переданы в МИД России в среду. Как подчеркнул глава нашего внешнеполитического ведомства, западные партнёры, отвечая на инициативу Москвы, в привычном ключе наводят тень на плетень. Но есть и рациональные зёрна. Правда, лишь по второстепенным вопросам.

Учитывая ответ США и НАТО на предложения по безопасности, который Россия получила на этой неделе, большая часть вопросов Лаврову касалась именно этой темы. Москва ждала документов больше месяца. И то, что в итоге прислали из Вашингтона и Брюсселя, никого особенно не впечатлило.

"Я не могу сказать, что переговоры завершены. Потому что сейчас... Ну, американцы, как вы знаете, и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с альянсом. А мы получили только позавчера ответы, которые, ну, в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я говорил уже, по второстепенным вопросам", - сообщил глава МИД России.

В частности, американцы и натовцы, по словам Лаврова, предлагают возродить договор о ракетах средней и меньшей дальности, не проводить учения вблизи границ, согласовать предельные дистанции сближения боевых самолетов и кораблей. То есть, по сути, выдвигают предложения, на которых Россия настаивала последние несколько лет. И до сегодняшнего момента Запад их категорически отвергал.

"То есть тот конструктив, который содержится в этих предложениях, он по сути заимствован из российских инициатив последнего времени. Но это, я считаю, ну, хоть что-то, по-русски говоря. Но повторю, главное для нас - разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность", - сообщил Лавров.

Однако рассчитывать на то, что США сразу же согласятся на требования Москвы, было бы слишком опрометчиво. После бегства из Афганистана так же стремительно уйти из восточной Европы, отказаться от Украины и Грузии, США и НАТО, разумеется, не могут. Хотя с точки зрения международного права, говорит Лавров, они обязаны это сделать, исходя из Стамбульской и Астанинской деклараций, под которой подписались все лидеры ОБСЕ, включая президента США. В этих документах четко сформулировано, что каждое государство может свободно выбирать себе союзников. Но право это строго ограничено интересами безопасности любого другого члена ОБСЕ. То есть претензии России тут вполне законны.

"Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине… И Боррель, и Блинкен. У них прям как заклинание: "Мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове. Потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия после того, как исчез Советский Союз. И результатом очень значимым той самой дипломатии являются упомянутые мной договоренности Стамбула и Астаны. А именно никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Это же высший результат дипломатии. Компромисс, консенсус - как угодно назовите. Если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорилось!" – сообщил Лавров.

То же самое, по словам Лаврова, Россия требует и от Киева в контексте выполнения минских соглашений. Заставить Украину сделать это может только Вашингтон. И там вроде бы выражают готовность помочь. Однако на деле накачивают эту страну оружием, толкая украинские власти к войне. Причем с такой интенсивностью, говорит глава российского МИД, что испугались даже в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Хотя рассчитывать на благоразумие украинского президента по-прежнему не стоит.

"Как сказал Зеленский: "Нам не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России". Все. Вот обнаженный цинизм. Больше ничего. Но они понимают, теперь им все можно делать. И Зеленского, и его режим используют американцы, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих казачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобским начинаниях. И главная цель Вашингтона - совсем не судьба Украины. Им важно нагнетать напряженность вокруг России, чтобы закрыть эту тему, а затем заниматься Китаем - так пишут американские политологи. Как они хотят его закрыть, я не представляю. Если там остались разумные политологи, то они должны понимать, что это путь в никуда", - заявил Лавров.

При этом Лавров ещё раз подчеркнул, что нападать на Украину, несмотря на все бредни западных СМИ и политиков, Россия не будет.

"Если это зависит от России, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. И я сегодня, как я и предупреждал, направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне. Это принципиальный вопрос", - сообщил министр.

Москва не раз подчеркивала, что заболтать российские инициативы не даст. И переговоры ради переговоров России не нужны. А в случае отказа от выполнения ключевых требований, что на этом этапе было ожидаемо и случилось, Россия предпримет ответные меры военно-технического характера. Какими они будут, западная пресса гадает уже не одну неделю. Но Москва карт не раскрывает. Дипломатично умолчал об этом сегодня и Сергей Лавров.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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