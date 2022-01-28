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Мишустин призвал ФАС быстро реагировать на подорожание продуктов

17:05
  • пятница
  • 28 января 2022

Ситуация с ценами на продовольствие требует постоянного внимания

Ситуация с ценами на продовольствие требует постоянного внимания, заявил сегодня Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

Глава правительства поручил ведомству максимально быстро реагировать на изменения цен и особенно внимательно следить за стоимостью продуктов питания.  Правительство дало указание подключиться к этому вопросу и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Мишустин отметил, что требуется системный подход и ежедневный мониторинг.

"В фокусе особого контроля должны находиться в первую очередь все чувствительные для людей и безнеса сферы. По поручению президента правительством еще чуть более года назад создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменению потребительских цен на социально значимые товары. И вы, как член этой группы, ведете активную работу по сдерживанию наценок с торговыми сетями", - заявил Мишустин.

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