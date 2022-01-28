Володин: России и Украине нужен мир

А США и Европе не нужна ядерная война

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в Telegram, что проблемы современной Украины вызваны отсутствием национально ориентированных элит.

По словам председателя нижней палаты парламента, Владимир Зеленский думает только о том, "как удержаться в кресле".

"России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого", - подчеркнул Володин.

По его словам, необходимо поддерживать диалог, построенный на принципах взаимного уважения. "Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех", - заключил спикер.

Речь идет о призыве Медведчука к коллегам по Раде приехать в Россию на переговоры.

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