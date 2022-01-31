Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

У Скорпионов — высокая вероятность зачатия, а у Стрельцов — роста доходов

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Обнадеживающие предложения придут к представителям знака, озабоченным развитием карьеры или бизнеса. Начинается светлая полоса, но важно не переборщить с оптимизмом.

Тельцы

Вы на пороге радостных перемен к лучшему, и связаны они с учебой или зарубежными контактами. От вас потребуются инициативность, смелость и готовность делать что-то новое.

Близнецы

Вы скоро получите хорошую прибыль от инвестиций или устроитесь на работу в госорганы. Удача также придет к тем, кто способен работать и принимать решения самостоятельно.

Раки

Вас тоже не обойдут стороной хорошие новости, и касаться они будут партнерств. Вам повезет с парой как в любовных отношениях, так и в бизнесе, учебе и практике, путешествиях.

Львы

Состояние представителей знака, которые болели или испытывали дефицит энергии, улучшится. Но следите за тем, чтобы на вас вскоре не повесили новые обязанности на работе.

Девы

Свободные представители этого знака могут рассчитывать на зарождение серьезных отношений с иностранцем, медиком, психологом. Те, у кого уже есть пара, продвинутся в спорте или творчестве.

Весы

В ближайшее время вам удастся навести порядок в доме или приобрести новую бытовую технику. Также у вас получится продать или купить жилье с помощью коллег либо родственников.

Скорпионы

Вы тоже на пороге изменения статуса в личной жизни, причем свадьба или развод пройдут необычно. А еще у Скорпионов высокая вероятность зачатия или рождения детей.

Стрельцы

Если вы работаете в сфере IT или продаж в интернете, ожидайте скорого роста доходов. Однако и работы станет значительно больше, даже если вас об этом не предупредят.

Козероги

Венера в вашем знаке вернулась к прямому движению, так что ждите новых красок в своей жизни. У вас прибавится энергии, денег, удачи, творческих проектов, вдохновения.

Водолеи

К вам вернутся клиенты или работодатели, уходившие в прошлом году, а с ними вырастут и доходы. У многих Водолеев улучшится здоровье, а также исчезнут беспокойство или страхи.

Рыбы

С подачи друзей вы продолжите заниматься делом, повышающим ваш статус. Похоже, успех будет связан с публичностью, интернетом, коммерцией, логистикой.

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