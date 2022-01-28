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Задолженность россиян по ипотеке превысила 11,75 трлн рублей

17:24
  • пятница
  • 28 января 2022

В 2021 году было выдано более 1,9 миллиона ипотечных кредитов

Как следует из статистики Центробанка, на которую ссылается ТАСС, за 2021 год общая задолженность россиян по ипотечным кредитам выросла на 26,7% и превысила 11,75 триллиона рублей.

Вместе с тем просроченная задолженность на 1 января 2022 года достигла почти 59,5 миллиарда рублей.

Средневзвешенный срок по выданным ипотечным кредитам превысил в декабре 21 год и 5 месяцев.

В ЦБ уточнили, что в 2021 году было выдано более 1,9 миллиона ипотечных кредитов. Это на 7% больше, чем в 2020-м.

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