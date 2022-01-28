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Столтенберг заявил, что НАТО не направит на Украину боевые силы

17:44
  • пятница
  • 28 января 2022

По поводу "помощи" Киеву в альянсе наметились разногласия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-конференции в Атлантическом совете, что организация не намерена размещать на Украине свои военные силы.
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"НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине", - цитирует генсека ТАСС.

Как напомнил Столтенберг, при нападении на не входящую в НАТО страну не может быть задействована пятая статья. "Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине", - добавил генеральный секретарь.

Он вместе с тем признал, что по поводу той самой "помощи" среди членов альянса есть "определенные разногласия".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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