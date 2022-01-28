Великое увольнение: почему люди сегодня не хотят возвращаться на работу

Еще один побочный эффект пандемии коронавируса

У пандемии коронавируса много побочных эффектов. Например, согласно докладу благотворительной организации Oxfam, каждые 26 часов в мире появляется один миллиардер, при этом каждый 4 секунды от неравенства умирает один человек. Согласно этому же докладу, 10 самых богатых людей мира увеличили за время пандемии свое состояние на 800 миллиардов долларов, тогда как доходы 99% населения планеты снизились, в некоторых случаях критично.

Неудивительно, что на мировом рынке труда (пока в основном на американском, но тенденция прослеживается и в Европе, и в богатых странах Азии) зафиксирован массовый отказ людей от трудоустройства. Происходящему уже дали название - "великое увольнение". Его лозунг - "мы больше не хотим работать за копейки, когда вы все богатеете".

Вот буквально накануне не меньше 100 тысяч французов вышли на улицы крупнейших городов с требованием увеличения минимальных зарплат и пенсий. Накладывается этот процесс на другую проблему - повальное снижение квалификации наемных работников. Короче говоря, все сложнее найти человека, действительно умеющего делать свое дело. А те, кто умеют, требуют оплаты труда по способностям. На что многие руководители идти отказываются, ссылаясь на кризис.

Повод для акции протеста в Нью-Йорке назревал давно: еще летом власти грозились отменить мораторий на выселение из арендованного жилья, введенный на время пандемии. И вот теперь жителям наконец стали приходить уведомления с требованием покинуть дома, за которые не платят, потому что платить особо нечем.

Многие участники марша - члены так называемого движения "anti-work" ("против работы"). Единственный источник дохода этих американцев - "коронавирусные" пособия, которые достигают 300 долларов в неделю. Для некоторых это оказалось выгоднее, чем каждый день отправляться на нелюбимую и изнурительную работу.

"Безработица всегда очень чувствительна к пособиям. Потому что пособие говорит, если вы потеряли работу, вот это тот доход, который вы можете получать, пока у вас нет работы. Ну и понятно, что чем такой вот страховочный доход выше, тем меньше у людей стимулов браться за любую работу, за низкооплачиваемую работу. Лучше я пережду, имея подушку безопасности, и буду искать дальше", - отметил директор центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон.

По оценке Goldman Sachs, за последние 1,5 года около 3,5 миллиона американцев досрочно и добровольно ушли на пенсию. А 1,7 миллиона работоспособных уволились в никуда, положив начало такому явлению, как "глобальное увольнение". Работодатели бьют тревогу: более половины предприятий сегодня не могут укомплектовать штат. А потому вынуждены заманивать соискателей высокими зарплатами и вывешивать подобные объявления: "У нас не хватает персонала. Пожалуйста, будьте терпеливы с людьми, которые все-таки вышли на работу".

Причем тенденция эта наблюдается не только в Америке, но и в европейских странах. В Китае тоже существует свое сообщество добровольных безработных, которое получило название "Лежа плашмя". Негласным символом протеста стала фотография, на которой студент умудряется ехать на велосипеде и одновременно выполнять какие-то задания на ноутбуке. Молодежь все меньше хочет работать по 12 часов в день шесть дней в неделю, как призывал миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма, и все больше - получать максимум от жизни без работы.

"Это новый альтернативный образ мышления. Молодые люди перестали стремиться к привычным вещам - покупке дома, свадьбе, детям. Вместо этого они предпочитают более скромную, но независимую жизнь, отказываются быть наемными рабами", - заявил предприниматель Паскаль Коппенс.

И дело даже не в том, сколько приходится работать, а в том - за сколько. Цены в магазинах растут, бензин дорожает, а зарплаты рядовых сотрудников остаются прежними. Тогда как руководители не обделяют самих себя щедрыми бонусами и премиями. И все это зачастую на фоне тяжелых условий труда, унижения и даже откровенной травли со стороны начальства. Устав это терпеть, люди массово бросились писать заявления об уходе, иногда даже оригинально - на торте. "Я увольняюсь. Мы перегружены работой, нам недоплачивают", - гласит надпись.

Вопрос в том, как теперь будут выкручиваться работодатели, потеряв свой главный человеческий ресурс. Похожие процессы наблюдаются и на российском рынке труда. Более 60% уволившихся в пандемию сделали это по собственному желанию. Причем ушли не на новое место, а остались дома. За последние годы активность соискателей упала почти вдвое. Такого, признаются работодатели, не было ни в кризис 2008-го, ни 2014-го.

Те же, кто пока не готов пополнить ряды безработных, зачастую выдвигают откровенно завышенные требования. Вчерашние выпускники без опыта работы ничуть не стесняются указывать ожидаемую зарплату в 150-200 тысяч рублей. Тогда как действительно хорошие специалисты соглашаются на гораздо меньшие деньги. У психологов для этого даже есть особый термин.

"Это эффект Даннинга - Крюгера, когда человек, только начинающий какую-то деятельность, оценивает свои возможности выше, чем они того заслуживают, потому что он еще не сталкивался с серьезными проблемами. Соответственно, люди, которые дольше находятся в профессии и сталкивались с такими проблемами, они склонны занижать свои возможности", - рассказал психолог Борис Каминский.

Некоторые руководители даже готовы платить больше, вот только кому? По статистике, Россия занимает третье место в мире по числу населения с высшим или средне-специальным образованием. Однако на деле квалифицированных кадров катастрофически не хватает - еще одна тревожная тенденция современного рынка труда. Если верить исследованиям, навыки каждого второго сотрудника в стране не соответствуют занимаемой должности.

Найти по-настоящему талантливого токаря-фрезеровщика или высококлассного юриста гораздо сложнее, чем кажется. Ведь большинство профессионалов уже при деле. Единственный способ заполучить такого работника в свою команду - предложить более высокую зарплату. Однако это уже создает неравенство в коллективе, что многие тоже считают неправильным. Поэтому зачастую компании наряду с карьерным и зарплатным ростом стараются обеспечить комфортные условия труда.

"Это один из тех сервисов, который мы внедрили и предлагаем для своих работников - профессиональную психологическую поддержку, которую они могут получить анонимно от работодателя. Мне кажется, что такого рода примеры очень важны. Потому что в условиях постоянно меняющегося мира, у людей возникают дополнительные потребности в том, чтобы их поддерживали", - поделилась руководитель управления по работе с персоналом банка Татьяна Тихонова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал текущий период "временем смерти, катастроф и отчаяния". Но как выяснилось, пока одни привыкали жить на пособия и собственные сбережения, другие удваивали капитал. Десять самых богатых миллиардеров мира за время пандемии увеличили состояние с 700 миллиардов до полутора триллионов долларов. Это больше, чем они смогли заработать за последние 14 лет. В первых строчках списка - Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс.

Американская благотворительная организация даже предложила ввести единоразовый налог на доходы, полученные от COVID-19. Статистику на прошлой неделе прокомментировал и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс: "Это неравенство еще более драматично с точки зрения среднего дохода на душу населения, когда люди в развивающихся странах остаются позади, а уровень бедности растет. Мы наблюдаем тревожные изменения в бедности, питании и здоровье".

И если в начале пандемии главным страхом называли опасение даже не заболеть, а потерять работу, то спустя два коронавирусных года большинство устали бояться и начали приспосабливаться. Несмотря на экономическую нестабильность, всё больше людей открывают собственное дело, осваивают новые профессии и предпочитают трудиться из дома. И судя по тому, что движение противников работы уже вошло в десятку самых быстрорастущих, новый тренд задержится надолго. И это уже серьезный повод задуматься для работодателей, которых в ближайшем будущем вряд ли станут засыпать резюме.

Анна Пешехонова, Елена Мекертычева, Павел Дубов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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