В России оценили закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Многие выступают за ужесточение наказания - введение смертной казни

Парламент принял важнейшее решение. По инициативе "Единой России" принят закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Судя по заявлениям представителей правящей партии, это лишь первый шаг. Проблема педофилии для нашего общества, увы, крайне болезненная - практически каждый день приходят сообщения о нападении на детей.

В Омске полицейские при помощи пожарных снимали с дерева 38-летнего Романа Щукина. По данным следствия, он всю ночь насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом девочка рассказала маме. Та вызвала полицейских, от которых Щукин и пытался спрятаться на дереве.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего комплектовщика с "Уралмаша". Он надругался над дочкой своей сожительницы. Впервые это произошло еще в 2018 году. А в Санкт-Петербурге задержали 73-летнего артиста Мариинского театра за сексуальное насилие над 4-летней девочкой. Под Новосибирском 69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в своей машине. В самом областном центре удалось поймать мужчину, который измывался над малолетней девочкой в лифте. А это кадры, снятые камерой уличного видеонаблюдения в Сургуте, на которых запечатлено, как мужчина уговаривает десятилетнюю девочку за деньги вступить с ним в интимную близость.

"Преступные действия мужчины были пресечены проходившей мимо женщиной, которая увела ребёнка в подъезд ближайшего дома", - заявил Денис Волощенко, старший помощник главы СУ СК по Югре.

Всё это - далеко не полный список январских случаев, когда задерживали подозреваемых в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. А ведь ещё не всегда удаётся найти преступника. Очевидно, что и дети не всё рассказывают родителям. А те, бывает, и сами заявление в полицию не пишут, боясь и стыдясь огласки. Поэтому точно посчитать, сколько детей становятся жертвами педофилов, невозможно. Однако даже существующая официальная статистика - это страшные цифры.

"В минувшем году число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в стране на 8 процентов. Это почти в 2 раза больше, чем в 2012 году. Вдумайтесь: за 10 лет такой существенный рост", - сказал Андрей Турчак, зампредседателя Совфеда.

События новогодних каникул в Костроме потрясли всю Россию. Днём на глазах у прохожих двое мужчин украли пятилетнюю Веронику Николаеву, которая гуляла возле городской ёлки. Ребёнка затащили в общежитие, где изнасиловали и убили. Хоронили девочку в закрытом гробу, настолько было изуродовано тело. Подозреваемые: уже отсидевший четыре года за совращение несовершеннолетнего 44-летний Денис Герасимов и его любовник и сожитель, ранее судимый за кражи, 24-летний Вадим Беляков.

На допросе рассказали - искали мальчика в подарок одному из них. Но никого не найдя, украли Веронику. Возраст помехой не стал. Вообще это преступление и ужасающие своей мерзостью подробности вряд ли кого-то оставили равнодушным. Эта история стала всего лишь катализатором для решения, которое зрело давно. Слишком мягкое наказание было для педофилов в России.

"Прежде всего, мы предлагаем повысить до 18 лет возраст жертв, посягательство на которых может повлечь пожизненное заключение. С учётом наших изменений, пожизненное заключение коснётся уже трёх категорий преступников. Тех, кто ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности детей. Тех, кто ранее не привлекался за подобные преступление, но совершил насилие в отношении двух и более детей. И тех случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребёнка. Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребёнка, должен отдавать отчёт, что остаток дней он проведёт за решёткой", - прокомментировал Турчак.

Двое мужчин на видео тащат маленькую девочку, которая кричит и зовет на помощь. А люди просто смотрели им вслед - никто ничего не сделал. Когда же мы стали столь равнодушными к чужому горю, забыв при этом, что на месте маленькой Вероники может оказаться абсолютно любой ребёнок? Вопрос, который каждый должен задать себе сам.

"Соседи, которые жили, тоже никаким образом не реагировали. Потому что несколько месяцев эти два педофила жили вместе, распивали спиртные напитки и неизвестно, чем там занимались. К этой ужасной трагедии так это и привело", - сказал Николай Журавлев, зампредседателя Совфеда.

"Мороз по коже. Откуда равнодушие появляется такое? Видели, слышали, знали. И все всё равно. И в итоге случилась такая тяжелейшая трагедия", - прокомментировала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Справедливости ради стоит отметить, что не всегда так происходит. В прошлом году в Волгограде посетители супермаркета скрутили мужчину, которого узнали по ориентировке. Две воспитательницы детского сада заметили, как мужик тащит ребенка в подъезд, и не побоялись вмешаться. Или вот случай из Казани, где мужчина увидел одинокую девочку и попытался её увести. А потом, когда ребёнок позвал на помощь, вмешались люди. Сколько ещё преступлений можно было бы предотвратить, если бы все поступали также.

Сергей Шеремет - классический пример. Сидел за изнасилование. Вышел на свободу и сразу же совершил новое преступление. Надругался над двумя двенадцатилетними девочками. Если бы в момент совершения преступления действовали поправки, мужчине однозначно грозило бы пожизненное заключение.

"В той форме, в которой приняли, он однозначно, конечно, будет исключать возможность рецидива, то есть ради чего и принимали", - говорит Леонид Армер, руководитель проекта "Молодежная служба безопасности".

Согласно принятым поправкам, отправиться за решётку на всю жизнь теперь можно либо при рецидиве преступления, либо когда жертв двое. В любом случае это две поломанные детские жизни - не слишком ли высокая цена?

"Это не человек делает. Это зверь. И за это надо просто стрелять. А 18 лет или пожизненное... Я напоминаю, что пожизненное - это мы будем содержать на областном бюджете и на федеральном. Они не работают. По закону. Они будут сидеть, а мы будем их кормить. Их надо стрелять", - сказал член Совфеда Эдуард Россель.

Мнение, очень популярное в обществе. И ещё немаловажный вопрос: как предупредить преступление, которое педофил совершает впервые? Считается, что именно из-за страха расстрела случаев насилия над несовершеннолетними было в разы меньше в Советском Союзе. Тогда, конечно, многое о маньяках скрывали, но ветераны правоохранительной системы признают, что более суровые законы давали свои результаты. И не только при рецидиве преступления.

"Они были, их выявляли. Их изобличали. С ними боролись. Боролись однозначно. Или это очень долгий срок заключения, из которого в принципе редко кто из них выходил живым и здоровым. И если педофилия имела тяжкие последствия, то это смертная казнь однозначно. Другого приговора для них не было", - заявил Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник МВД.

Мировой опыт борьбы с педофилами разнообразен. Например, в соседнем Казахстане создали интерактивную карту нахождения лиц, отбывавших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Любой человек может посмотреть, живёт ли такой в его городе. Вглядеться в его глаза. Рассказать о нём родным и близким. Аналогичная система уже несколько лет работает в Польше.

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несёт ответственность за защиту ребёнка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен столкнуться с серьёзными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", - заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

В России о том, что делать с педофилами, спорят уже не один год. Принудительная химическая и даже физическая кастрация. Электронные браслеты слежения.

"Ничто не мешает создать такую зону во всех смыслах, где человек будет трудиться на тех же рудниках в Магадане, но он никогда за определённый периметр не выйдет. Ну, наверное, от него будет немножко больше толку, чем он будет на наши деньги сидеть и что-то жрать", - убежден Армер.

В России предлагается ввести ещё отягчающие наказания обстоятельства. Например, если педофил проживал вместе с ребёнком или работал с ним - воспитатель, учитель, тренер. Действия сексуального характера при помощи интернета. А вместе с этим - наказание за укрывательство педофила. Такие поправки будут рассматривать уже в феврале.

Дмитрий Гусев. Татьяна Каминская. "В центре событий". "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram