Заболеваемость пока не снижается

За сутки в России госпитализировано 14 570 больных коронавирусом, всего зафиксировано 113 122 случая заражения - это суточный максимум с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 11 615 779 человек с COVID-19, умерло 330 111 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 26 488 новых больных, всего в столице 2 309 904 инфицированных, скончались 38 810 пациентов.

Ранее самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 28 января 2022 года – 98 040 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 27 января 2022 года – 26 586 человек.

На этой неделе стало известно, что граждане с медотводом от вакцинации смогут получить сертификат на "Госуслугах". Решение о наличии противопоказаний принимают врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. В остальных случаях специалисты рекомендуют сделать прививку и укрепить свой иммунитет.

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