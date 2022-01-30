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Московские врачи вылечили ещё 5 025 больных коронавирусом

13:23
  • воскресенье
  • 30 января 2022

В столице можно дистанционно оформить больничный лист

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 025 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 956 577. 

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С 28 января у больных с симптомами ОРВИ в Москве появилась возможность дистанционно проконсультироваться у врача и открыть больничный. Врач в удалённом режиме также сможет оформить электронный рецепт на лекарства. Консультации будут проводиться по телефону. По-прежнему сохраняется возможность и очного приёма в поликлинике.

По данным на 30 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 11 737 007  пациентам, умерли с начала пандемии 330 728 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 333 934, в мире более 372 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,6 миллиона человек.

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