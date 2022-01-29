Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 370 миллионов

Учёные назвали лекарства, помогающие при заражении "омикроном"

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 370 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,6 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 18миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 74 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 882 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 40,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 25 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 18,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 16,4 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Самоа - 29 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Тонга выявлен один инфицированный.

Учёные выяснили, что при лечении заражённых штаммом "омикрон" высокую эффективность показали восемь противовирусных препаратов. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавипиравир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

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