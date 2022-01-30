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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 9883 человека

11:49
  • воскресенье
  • 30 января 2022

Регионы вводят дополнительные ограничения

За сутки в России госпитализировано 9 883 больных коронавирусом, всего зафиксировано 121 228 случаев заражения. Это максимум с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 11 737 007  человек с COVID-19, умерло 330 728 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 24 030 новых больных, всего в столице 2 333 934 инфицированных, скончались 38 887 пациентов. 

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Ранее самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 29 января 2022 года – 113 122 человека, максимум в Москве был зарегистрирован 27 января 2022 года – 26 586 человек.

С 28 января в Санкт-Петербурге детям и подросткам запрещено посещать музеи, зоопарки и другие места массового скопления людей из-за распространения коронавируса.

Несовершеннолетним также ограничили доступ на выставки, в бассейны, фитнес-центры, театры, кинотеатры, крытые ледовые катки, океанариумы и на другие спортивные, зрелищные, торжественные, выставочные и досуговые мероприятия.

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