В Белом доме поселилась кошка

В Белом доме в США поселилась кошка, ей два года, у нее окрас табби. Об этом сообщает АР.

Зовут кошку Уиллоу (Willow). Хозяйкой ей стала супруга президента страны Джилл Байден.

"Уиллоу обустраивается в Белом доме с любимыми игрушками, лакомствами и у нее теперь есть большое пространство для исследования и обнюхивания", - рассказал пресс-секретарь жены главы государства Майк Лароза.

Помимо кошки, в Белом доме также живет щенок немецкой овчарки Коммандер.

До Уиллоу последней "первой кошкой США" была Индия, которая жила в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года.

����I used to be a farm cat, I think that’s pawbably code for stray. My meowmy @FLOTUS named me Willow from Willow Grove, PA where I was born. I got noticed by meowmmy Jill Biden after I jumped up on stage, and interrupted her remarks during a campaign stop in PA. #COTUS pic.twitter.com/wztuqzj7B2