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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 5 тысяч человек

13:34
  • суббота
  • 29 января 2022

В городе есть резерв больничных коек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 410 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 951 552.

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В столичной мэрии не планируют вводить локдаун на фоне роста заболеваемости. Власти сохраняют резерв свободных коек и ориентируются на показатели госпитализации.

Специалисты отмечают, что после прихода в столицу омикрон-штамма уровень заболеваемости растёт, а число госпитализаций существенно не меняется.

По данным на 29 января, в России диагноз COVID-19 поставлен  11 615 779 пациентам, умерли с начала пандемии 330 111 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 309 904, в мире более 370 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,6 миллиона человек.

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