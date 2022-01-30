Коронавирусом в мире заразились более 372 миллионов человек

Врачи назвали основные симптомы заражения "омикроном"

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 369 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,6 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 17 миллионов, это стало рекордом с начала пандемии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 74,2 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 883 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 41 миллион, третью строчку занимает Бразилия – 25,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 18,9 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания – в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 16,5 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 81 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Специалисты назвали четыре симптома заражения штаммом "омикрон". Это усталость, потеря аппетита, тошнота и боль в мышцах. Они могут проявиться вместе с основными: кашлем, высокой температурой, потерей вкуса и обоняния.

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