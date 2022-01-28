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В Пенсильвании прямо перед приездом Байдена рухнул мост

18:40
  • пятница
  • 28 января 2022

Поездка президента не отменяется

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, перед визитом президента страны Джо Байдена обрушился автомобильный мост, передает ТАСС.

"Пожарные, скорая помощь и полиция выехали на место происшествия. О пострадавших на данный момент не сообщается. В районе сильно пахнет газом", - сообщила местная полиция.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на ситуацию, заявив, что администрация поддерживает связь с местными властями.

Поездка Байдена в Пенсильванию все еще в силе, уточнила спикер.

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