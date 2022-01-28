Театр Ермоловой отменил спектакль после скандала

Репетиции прекращены

Театр имени Ермоловой отменил репетиции и премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно".

"Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством", — пояснили в театре.

Там уточнили, что отмена спектакля — это общее решение всех участников постановки. "Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал", — говорится в сообщении.

В начале февраля в Театре Ермоловой планировалась премьера по комедии Шекспира "Двенадцатая ночь". Но спектакль оказался в центре конфликта его постановщика – приглашенного режиссёра Олега Долина и художественного руководителя труппы Олега Меньшикова.

Подробнее о конфликте в театре смотрите в репортаже ТВЦ:

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