ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский потребовал от Запада прямого ответа

18:53
  • пятница
  • 28 января 2022

Речь вновь о перспективе вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. По словам главы государства, Запад должен "открыто сказать", будет ли Украина членом альянса.
Украина огорчает США: итоги переговоров Байдена и Зеленского

Как уточнил Зеленский, Украина будет развивать свою армию вне зависимости от того, станет ли она членом НАТО.

Кроме того, по словам Зеленского, у него как у лидера независимого государства могут быть свои секреты от президента США Джо Байдена, но недопонимания между политиками нет, передает ТАСС.

На Западе создают впечатление, продолжил Зеленский, что на Украине "завтра война", но это не так. Украина несет экономические потери в результате нагнетания паники вокруг ситуации на границе с Россией, высказаться на эту тему надо "очень аккуратно", заключил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.