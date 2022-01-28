Зеленский потребовал от Запада прямого ответа

Речь вновь о перспективе вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. По словам главы государства, Запад должен "открыто сказать", будет ли Украина членом альянса.

Как уточнил Зеленский, Украина будет развивать свою армию вне зависимости от того, станет ли она членом НАТО.

Кроме того, по словам Зеленского, у него как у лидера независимого государства могут быть свои секреты от президента США Джо Байдена, но недопонимания между политиками нет, передает ТАСС.

На Западе создают впечатление, продолжил Зеленский, что на Украине "завтра война", но это не так. Украина несет экономические потери в результате нагнетания паники вокруг ситуации на границе с Россией, высказаться на эту тему надо "очень аккуратно", заключил президент.

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