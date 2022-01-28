В Москве выявили 2514 случаев заражения "омикроном"

500 случаев являются завозными

В Москве выявили 2514 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" по результатам секвенирования проб заболевших за 27 января. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

500 случаев являются завозными. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10%, Египет – 9,8%, Доминиканскую Республику – 6,6%.

Управлением Роспотребнадзора по Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевших изолировали или госпитализировали. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации для профилактики коронавируса. В Якутии с сегодняшнего дня начинают прививать детей и подростков с 12 до 17 лет. Также первые партии вакцины для несовершеннолетних уже поступили в Москву и Петербург. Чтобы замедлить темпы распространения штамма "омикрон", регионы усиливают ограничения. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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