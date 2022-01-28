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Россия направила ноту в МИД Грузии

19:15
  • пятница
  • 28 января 2022

Из-за инцидента при посольстве Швейцарии

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что Москва направила ноту во внешнеполитическое ведомство Грузии.
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Причиной стало проведение в непосредственной близости от здания Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии антироссийской политической акции, которую организовала грузинская оппозиция.

В Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.

"Направлена нота о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - сказал Зайцев.

Он уточнил, что сейчас электропитание Секции уже полностью восстановили.

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