Россия направила ноту в МИД Грузии

Из-за инцидента при посольстве Швейцарии

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что Москва направила ноту во внешнеполитическое ведомство Грузии.

Причиной стало проведение в непосредственной близости от здания Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии антироссийской политической акции, которую организовала грузинская оппозиция.

В Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.

"Направлена нота о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - сказал Зайцев.

Он уточнил, что сейчас электропитание Секции уже полностью восстановили.

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