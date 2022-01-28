Россия расширяет список невъездных представителей ЕС

МИД выпустил официальное заявление

Министерство иностранных дел России заявило в пятницу, что Европейский союз продолжает неправомерную и деструктивную политику односторонних ограничений в отношении Москвы.

"На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации. Основанием для их принятия уже традиционно выступают бездоказательные, а порой и откровенно абсурдные обвинения", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в МИД, ряду представителей российских судебных и правоохранительных органов в ЕС инкриминировали то, что они способствуют "насаждению российского законодательства" в Крыму и Севастополе. Вместе с тем Москва неоднократно предостерегала ЕС от использования нелегитимного инструментария односторонних ограничений.

"В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - также сказано в заявлении.

Сообщается, что под российские ответные меры попали в том числе руководители отдельных европейских ЧВК, а также представители органов законодательной и исполнительной власти.

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