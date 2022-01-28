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Песков раскрыл детали поездки Путина в Пекин

20:12
  • пятница
  • 28 января 2022

В Китай отправится минимизированный пул

В Кремле раскрыли подробности поездки Владимира Путина в Пекин на Олимпийские игры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства будет передвигаться по Пекину во время Олимпиады на своем автомобиле, а в делегацию и пул попадет минимальное число лиц.

"Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы", - заявил Песков (цитата по URA.RU).

В Кремле отметили, что Олимпиада проводится в сложное время, поэтому в Москве с пониманием относятся к ограничениям.

Российский лидер отправится в Пекин 4 февраля. Он посетит церемонию открытия ОИ и проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

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