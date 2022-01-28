Украина провела учения возле Крыма

Участвовали артиллерийские подразделения гаубиц "Мста-Б"

Как пишет в пятницу издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на командование ВСУ, в Херсонской области недалеко от Крыма провели учения украинские артиллеристы.

"На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", - сказано в материале.

Согласно легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику на расстоянии около 20 километров. На уничтожение направили расчеты гаубиц.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт.

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