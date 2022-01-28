ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина провела учения возле Крыма

20:26
  • пятница
  • 28 января 2022

Участвовали артиллерийские подразделения гаубиц "Мста-Б"

Как пишет в пятницу издание "Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на командование ВСУ, в Херсонской области недалеко от Крыма провели учения украинские артиллеристы.

Украинские военные активизировались у границ Крыма
В НАТО анонсировали масштабные учения

"На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", - сказано в материале.

Согласно легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику на расстоянии около 20 километров. На уничтожение направили расчеты гаубиц.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Залп установки "Град"
Залп установки "Град"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.