В Мексике "Спутник V" будет использоваться в качестве бустера

Такую опция предлагают определенной группе населения

Как сообщили в пятницу власти столицы Мексики, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет использоваться в Мехико в качестве бустера с 31 января по 5 февраля.

"С понедельника по субботу пройдет вакцинация людей в возрасте от 40 до 49 лет, в ходе нее будет применяться первый компонент вакцины "Спутник V", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что бустером смогут воспользоваться те, кто сделал последнюю прививку четыре месяца назад.

В настоящее время в больницах Мехико на лечении находятся 2406 человек с COVID-19. 506 подключены к ИВЛ. В мегаполисе действует желтый уровень эпидемической угрозы.

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