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В Тунисе предотвратили теракт

21:13
  • пятница
  • 28 января 2022

Его должна была устроить 22-летняя девушка

Правоохранительные органы Туниса предотвратили теракт, сообщила радиостанция Mosaique FM.

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В столичном аэропорту была задержана 22-летняя девушка (гражданка Туниса), прилетевшая из Турции. По данным спецслужб, побывав недавно в Сирии, подозреваемая примкнула к террористам и прошла обучение.

По предварительным сводкам, член террористического формирования должен был передать девушке пояс смертника. Взрыв планировался в одном из туристических районов республики.

Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту нет.

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