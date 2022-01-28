В Тунисе предотвратили теракт

Его должна была устроить 22-летняя девушка
Правоохранительные органы Туниса предотвратили теракт, сообщила радиостанция Mosaique FM.
В столичном аэропорту была задержана 22-летняя девушка (гражданка Туниса), прилетевшая из Турции. По данным спецслужб, побывав недавно в Сирии, подозреваемая примкнула к террористам и прошла обучение.
По предварительным сводкам, член террористического формирования должен был передать девушке пояс смертника. Взрыв планировался в одном из туристических районов республики.
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