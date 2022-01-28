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Заболевшая "омикроном" Лолита отменила выступления в театре

21:18
  • пятница
  • 28 января 2022

У певицы осип голос

Лолита Милявская заболела новым штаммом коронавируса "омикрон". Артистка отменила выступления в театре "Модерн", где она исполняет главную роль в постановке "Женитьба".

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Во время общения с подписчиками своего блога в инстаграме певица рассказала, что в целом легко переносит заболевание. "Хорошо, что я привита", — поделилась она с поклонниками.

Лолита добавила, что из симптомов у нее наблюдаются кашель, также осип голос. Она решила уйти на карантин, чтобы не подвергать опасности окружающих.

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