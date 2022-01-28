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"У Путина есть множество вариантов": главное из заявления Пентагона по Украине

22:01
  • пятница
  • 28 января 2022

Штаты рассчитывают на пространство для дипломатии

Министр обороны США Ллойд Остин выступил перед журналистами в пятницу. Одной из ключевых тем выступления стала ситуация вокруг Украины, передает ТАСС.

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"Мы не считаем, что президент России Владимир Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий", - сказал глава Пентагона.

Он добавил, что неизбежным конфликт вокруг Украины не является, пространство для дипломатии все еще есть.

Вместе с тем Остин еще раз обратил внимание на то, что американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине. Отправка дополнительных сил США в Европу также пока не планируется.

Как уточнил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, у Штатов нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил.

"Наша роль ограничена", - подытожил он.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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