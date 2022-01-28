Анна Семенович вспомнила последний разговор с Жанной Фриске

Певица пообщалась с больной раком подругой за два месяца до смерти

Певица Анна Семенович рассказала о последнем разговоре со своей подругой Жанной Фриске. Беседа состоялась за два месяца до того, как артистка скончалась от рака.

В разговоре Жанна посоветовала Анне обязательно родить. Она также рассказала подруге, что они с Шепелевым хотят еще одного ребенка.

"Я с ней успела пообщаться месяца за два до того, как она ушла из жизни. Она совершенно была в себе, мы с ней мило поговорили. Она мне говорила: "Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне", — вспомнила Анна Семенович в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке. В 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. В марте она родила ему сына Тихона.

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