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В Белом доме раскрыли смысл новых санкций против России

10:45
  • суббота
  • 29 января 2022

Они должны ударить по промышленному потенциалу страны

В Вашингтоне раскрыли смысл новых предполагаемых санкций против России. Там говорят, что с помощью ограничений намерены ослабить промышленный потенциал нашей страны.
FT: ЕС и Лондон готовят санкции против новых газовых проектов России

Речь идёт об авиации, искусственном интеллекте и обороне, сообщили в Белом доме. При этом там поспешили отметить, что санкции не коснутся рядовых граждан, отмечает агентство Reuters.

"Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем снизят промышленный потенциал России и производственные мощности, а не будут преследовать простых российских потребителей", - сказал член Совета национальной безопасности США Питер Харрелл.

В Белом доме говорят, что эти санкции будут введены только после вторжения на Украину, но никаких данных о подобных планах России у Запада нет. В Кремле и МИДе также не раз заявляли, что не собираются воевать с соседней страной.

Истерика о "российской агрессии" началась в западных СМИ более двух месяцев назад. Затем с аналогичными заявлениями начали выступать политики в США и Европе. Никаких доказательств военных планов России они не приводили.

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