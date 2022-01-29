У Зеленского с Байденом возник спор из-за "российской угрозы"

Президенты относятся к ней по-разному

У президентов Украины и США наметились разногласия из-за позиции по России, утверждает американский телеканал CNN. Владимир Зеленский и Джо Байден по-разному относятся к пресловутой российской угрозе.

Президенту Украины надоело чрезмерное внимание США к ней. Администрацию Белого дома, в свою очередь, раздражает, что Киев преуменьшает угрозу нападения России.

Так ли это на самом деле – неизвестно. Данные американских журналистов могут не совпадать с официальной точкой зрения, но, если судить по последним заявлениям Байдена и Зеленского, то, вполне возможно, что в Вашингтоне и Киеве действительно по-разному относятся к России.

К примеру, Зеленский недавно назвал ошибкой отъезд сотрудников посольств нескольких стран с Украины. Также украинские власти недовольны и тем, что Вашингтон заявляет о готовящемся вторжении России как о неизбежном.

Статьи о подготовке Россией наступления на Украину появились в западной прессе в начале ноября прошлого года. Затем с аналогичными заявлениями начали выступать политики в США и Европе. Никаких доказательств военных планов России они не приводили.

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