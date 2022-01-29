Назван самый необычный симптом при заражении "омикроном"

Он встречается достаточно часто

В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона". Это – сыпь и другие раздражения на коже.

"Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов", - рассказала "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Характер высыпаний на коже может быть разным – от розоватых, красноватых или синеватых пятен до бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. Пациенты жалуются на зуд, и отёчность.

Врачи рекомендуют пить больше тёплой жидкости, а при повышении температуры принимать жаропонижающие препараты. При высыпаниях на коже могут помочь антигистаминные лекарства или противовоспалительные мази.

Ранее некоторые учёные заявляли, что омикрон-штамм может стать последним в мутациях коронавируса и после его прихода в популяцию пандемия пойдёт на спад. Часть научного сообщества эту теорию не поддерживает, но по данным врачей, омикрон-штамм не вызывает серьёзных осложнений: он напоминает обычную простуду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram