Регионы вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости

В России активно распространяется омикрон-штамм

Минобороны направило более 200 медиков в Подмосковье, они будут принимать граждан во временном медицинском центре в Кубинке. Первые случаи штамма "омикрон" выявили на Камчатке и в Магаданской области, а в Тверской области на базе поликлиник открыли центры амбулаторной помощи для детей с симптомами ОРВИ.

В 32 регионах России ситуация с заболеваемостью за неделю осложнилась. В Европе цифры заболевших по-прежнему растут. Медики полагают, что это может быть связано с новой мутацией "омикрона". Вирус-мутант обнаружен в Британии, Швеции и Германии.

"Омикрон" начинает преобладать в Румынии, Чехии, Польше. В этих странах кривая заболеваемости упрямо ползёт вверх. Минздрав Польши вдвое увеличивает коечный фонд. Но все усилия остановить вирус окажутся бесполезными, если, как говорят врачи, поляки сами не начнут жёстко соблюдать антиковидные меры, сообщает "ТВ Центр".

Серьёзное осложнение эпидемической обстановки грозит Канаде. Сотни водителей грузовиков и автобусов устроили акцию протеста. Антиваксеры требуют отменить действующие ограничения и категорически отказываются делать прививки. Это в тот момент, когда больницы в стране и так задыхаются от нехватки персонала.

Аргентина и Мексика активно призывают граждан пройти ревакцинацию. В качестве бустерной прививки, власти этих стран используют российский "Спутник V".

В России "омикрон" проник в самые отдалённые регионы. Первые случаи зарегистрированы на Камчатке и в Магадане. К возможному росту врачи готовы. Накоплен и опыт, и запасы лекарств и вакцин. В перинатальных центрах Хакасии идёт ревакцинация беременных пациенток. В Башкирии - учителей и работников образования. А через несколько дней сделать прививки смогут и школьники.

Пятая волна коронавируса в Росси, по оценкам учёных, может растянуться на два, а то и три месяца. И, чтобы эти сроки не стали ещё больше, некоторые регионы вводят ограничения. В Ульяновской области, с 31 января на дистанционку переводят студентов и школьников, а в Москве проходят рейды по ночным клубам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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