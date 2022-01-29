США усилят военную группировку в Европе

Это пообещал Джо Байден

США скоро направят войска в Восточную Европу, заявил Джо Байден. Несколько тысяч американцев усилят воинский контингент в государствах-членах НАТО. Но в агрессивности Вашингтон обвиняет Россию. Против Москвы продолжают готовить санкции.

Вторжения нет, а санкции есть. Коллективный Запад вопреки здравому смыслу как будто соревнуется: кто придумает наиболее жёсткие рестрикции против России за мифическую атаку на Украину. Европейцы, стреляя себе в ногу, поддакивают американцам - прикроем ещё не открытый "Северный поток – 2".

Британия готовится объявить об ужесточении санкционного режима, чтобы повлиять на стратегические и финансовые интересы Москвы. В Белом доме заявили, что очередной американский пакет будет направлен на снижение промышленного потенциала России и нанесение ущерба экономики. Но это ни в коем случае не против российских потребителей, на голубом глазу уверяют в Вашингтоне.

Москва неоднократно заявляла о бессмысленности и контрпродуктивности санкций. Но, не будучи услышанной, вынуждена реагировать. Россия ввела ответные меры против Евросоюза, расширив список силовиков, политиков и чиновников ЕС, которым запрещён въезд в нашу страну, сообщает "ТВ Центр".

Наша страна неоднократно указывала на то, что никогда в своей истории на кого не нападала, а только защищалась. Но НАТО под предводительством Вашингтона продолжает усиливать свой восточный фланг войсками и накачивать Украину оружием. И вот Джо Байден снова подлил масла в огонь.

Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО в ближайшем будущем. Не очень много.

Потенциально США готовы дополнительно направить в Европу до восьми с половиной тысяч военных и продолжать оказывать военную помощь на Украине. Посольство России в США выступило с очередным предостережением: такие действия провоцируют эскалацию на юго-востоке Украины.

Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять Минские договорённости, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения.

Очередное подтверждение: в субботу украинские военные открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска. ВСУ, накачанные западными вооружениями, максимально сосредотачивают силы у линии разграничения в Донбассе, все чаще нарушая режим прекращения огня.

Но весь западный мир продолжает обсуждать группировку российских войск, дислоцированную на своей же территории. В американской прессе ни дня без громких заголовков о нападении России на Украину. Американскую аудиторию уверяют: все россияне мечтают о завоевании Украины. СNN выкладывает схемы нападения и гадает о его сроках. Об этом же рассуждают отставные военные США.

При этом, неожиданно в воздухе переобулись украинские власти. Те самые, которые с 2014 года на весь мир кричат о российской агрессии. Зеленский тоже призывал весь мир покарать Россию, но теперь всеми силами пытается снизить градус напряжения. Мол, не всё так серьёзно. По данным издания Politico, украинский президент опасается, что США намеренно преувеличивают российскую угрозу, чтобы за его спиной договориться с Москвой по Донбассу. Да и паника в стране, которую он сам же изначально подогревал, отнюдь не способствует рейтингам. В Киеве прошёл очередной митинг. Народ выступил против власти, которая всеми силами развязывает войну с Россией и российским народом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram