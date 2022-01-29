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В Европе снова подскочила цена на газ

13:14
  • суббота
  • 29 января 2022

А вслед за ней подорожали продукты и услуги

Цена на газ в Европе за неделю выросла почти на 20%. За последний месяц она поднималась выше 1 100 долларов за тысячу кубических метров. Из-за кризиса на энергетическом рынке регион столкнулся с резким повышением стоимости товаров первой необходимости, отопления и других коммунальных услуг.
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Только в Австрии в этом месяце электричество подорожало в два раза. Канцлер Карл Нехаммер провёл экстренное заседание правительства, чтобы решить, как поддержать потребителей, сообщает "ТВ Центр".

В подземных хранилищах ЕС, по оценкам "Газпрома", осталось менее четверти закачанного летом объёма. Европе повезло с погодой - этой зимой там довольно тепло. При худшем сценарии запасы газа были бы уже исчерпаны.

Тем не менее топливо, вполне возможно, ещё придётся докупать. Основной поставщик - наша страна. Европейские аналитики признают, что энергетика большинства государств Евросоюза зависит от России, и альтернативы этому нет.

Закрыть потребности за счёт американского сжиженного газа невозможно, а Москва в полном объёме выполняет свои контрактные обязательства.

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