Обнародованы кадры крушения американского истребителя F-35

Он упал в море

В Сети появились кадры неудачной посадки новейшего американского истребителя F-35, который в начале недели упал в Южно-Китайское море. Подлинность записи подтвердили военные США.

Самолёт пытается сесть на площадку авианосца. В решающий момент отклоняется вправо и на большой скорости пролетает мимо. Спасти боевую машину не удалось, но пилот успел катапультироваться.

Американский истребитель пятого поколения оборудован передовыми технологиями и, как заявили в Пентагоне, очень важен для нацбезопасности.

Военные намерены поднять боевую машину со дна как можно скорее. Но на это, по оценкам экспертов, уйдёт около десяти дней. Американцы опасаются, что их технологии могут попасть в руки других стран.

По данным СМИ, китайские подлодки способны добраться до утонувшего самолёта первыми. При этом в Пекине уже заявили об отсутствии интереса к F-35 и призвали не нагнетать обстановку в регионе, сообщает "ТВ Центр".

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